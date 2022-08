Darya Dugina, l’ultimo post sui social contro Draghi: “servo degli Usa”. E invitava a votare per Rizzo ed Ingroia

21 Agosto 2022 22:25

Darya Dugina, l’ultimo post sui social contro Draghi: “ha contribuito all’attuale crollo dell’Europa, portandola sull’orlo di una crisi economica, politica, sociale”

Darya Dugina, uccisa in un attentato in Russia, nel suo ultimo post pubblicato sui social scriveva che “l’unica prospettiva valida per gli italiani alle elezioni del 25 è votare Italia sovrana e popolare, il partito di Rizzo e Ingroia“. Dugina afferma che “l’Italia di Draghi, con il suo cieco servilismo verso gli Stati Uniti, ha contribuito all’attuale crollo dell’Europa, portandola sull’orlo di una crisi economica, politica, sociale”.

Per Dugina “non c’è in vista nessun cambiamento di prospettiva, neanche in caso di vittoria del centrodestra. Perché Giorgia Meloni ha avuto fretta, come gli altri leader, di proclamare la sua fede nell’alleanza atlantica, che sembra una necessità per governare in Italia”.