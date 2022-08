Basksetball Lamezia, nuovo arrivo: ufficiale Daniel Datuowei

5 Agosto 2022 12:20

Il ds Fusto porta Datuowei a Lamezia: si rinforza il quintetto di coach Di Martino

“Daniel Datuowei è del Basketball Lamezia. Guardia del 1999, già a Ferentino dal 2015 al 2017 con un titolo regionale Under 19 Elite e diverse presenze in A2, partendo anche in quintetto base. Poi per lui tre stagioni in Serie B con Salerno, Matera e Scauri, e un’esperienza in C Silver sempre a Ferentino. La scorsa stagione ha vestito la canotta della New Basket Caserta come guardia/ala titolare. Ha ben figurato in tutta la stagione e si è messo in evidenza proprio nella vittoria casertana sul parquet lametino. Il suo scout parla di 1201 punti segnati nelle 187 gare ufficiali disputate”. E’ quanto recita la nota ufficiale del Basketball Lamezia, che accoglie il nuovo arrivo Daniel Datuowei.