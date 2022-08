Cristiano Ronaldo al Napoli, il sogno di fine estate: la maxi offerta per Osimhen e le richieste di ADL

29 Agosto 2022 11:31

Il Manchester United vuole Osimhen per completare il suo attacco ed è pronto a mettere sul piatto 100 milioni più il prestito di Cristiano Ronaldo: il portoghese è ormai in rotta con la società e vuole giocare la Champions. I tifosi del Napoli sognano CR7

Forse è solo un sogno di fine estate, anche perchè il tempo stringe e chiudere un’operazione del genere non è certo semplice. O forse, vista la caratura dei giocatori e le cifre in ballo, una volta trovata la quadra sarà fin troppo semplice dire sì. Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Italia: niente Juventus questa volta, CR7 potrebbe diventare la punta di diamante del Napoli. Percorso inverso per Osimhen con volo di sola andata per Manchester, sponda United. I Red Devils vogliono potenziare il proprio pacchetto offensivo proprio in virtù dell’insofferenza del portoghese, ormai relegato in panchina dopo i malumori espressi negli ultimi giorni.

Sul piatto ci sarebbe un’offerta da 100 milioni per il talento Antony dell’Ajax, ma dall’Inghilterra rilanciano: stessa cifra per il bomber del Napoli: l’uno esclude l’altro? Forse, o forse no, perchè a differenza dell’esterno brasiliano, Osimhen è una prima punta, ruolo nel quale il Man U mostra una carenza importante. L’offerta poi, come sottolineato da Spalletti in conferenza, sarebbe una di quelle che farebbero vacillare chiunque. Contestualmente ai soldi, l’arrivo di Cristiano Ronaldo coprirebbe anche lo slot dell’attaccante titolare. La volontà del portoghese di giocare la Champions in quello/i che potrebbero essere i suoi ultimi anni ad alti livelli, potrebbe fare la differenza. Il Napoli è inoltre competitivo per lo scudetto, come già mostrato lo scorso anno, caratteristica da non sottovalutare per le ambizioni di CR7.

L’ingaggio resta lo scoglio principale. De Laurentiis è stato chiaro al riguardo: almeno l’80-85% dei 20 milioni guadagnati dal portoghese dovrà essere pagato dal Manchester United che dovrà accollarsi un prestito oneroso pesantissimo, per un calciatore nemmeno presente in rosa. Un prezzo altissimo per rimediare al mal di pancia più costoso della storia. Napoli si divide: da una parte l’affetto per Osimhen, dall’altra l’arrivo di Cristiano Ronaldo, un colpo in grado di superare, per blasone e palmares, anche l’arrivo di Maradona. Il tutto accompagnato da una cascata di milioni. La verità è distante appena 2 giorni.