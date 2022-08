21 Agosto 2022 21:21

Elezioni politiche 2022: in Sicilia si profilerebbe una sfida tutta in famiglia tra i due fratelli Craxi

Scontro i famiglia per gli eredi di Bettino Craxi: infatti, in Sicilia, si profilerebbe una sfida tra i due fratelli. Stefania, attuale senatore di Forza Italia sarebbe candidata sull’Isola, dove ritroverebbe il fratello Bobo, il quale ha accettato con un post sui social di candidarsi per la coalizione del Partito Democratico, nel maggioritario di Palermo.

Insomma, una sfida tutta in famiglia tra due idee diverse di Italia.