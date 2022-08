Covid, stop alla Dad per gli alunni positivi

28 Agosto 2022 15:26

Stop alla Dad per gli alunni positivi al Covid. La normativa speciale cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022

Gli alunni positivi a Covid-19 non seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata. “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”. È quanto spiega il ministero dell’Istruzione in un vademecum inviato alle scuole con le principali indicazioni per il contrasto di Covid-19 in ambito scolastico, in vista del nuovo anno scolastico che si aprirà tra qualche giorno. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati agli istituti.

Il ministero ricorda che è consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. “Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre”, scrive il ministero, il quale aggiunge che “gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria”.