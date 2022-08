Covid, Bassetti: “eliminare la quarantena, sintomi durano due giorni”

11 Agosto 2022 14:10

“Se non si cambiano le regole della quarantena adesso, sarà difficile il prossimo autunno quando riprenderanno i contagi”, è il parere dell’infettivologo

“Ma non avevano detto che la quarantena fissa per tutti i positivi a sette e dieci giorni l’avrebbero cambiata? Alla metà di agosto è ancora tutto uguale. Andrebbe individualizzata sul singolo (se sto bene dopo due giorni perché devo stare chiuso in casa per sette giorni comunque?) e ridotta a non più di quattro, cinque giorni massimo oppure eliminata”. Così il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“In ogni caso – prosegue – con l’uso delle mascherine si potrebbe consentire alle persone di uscire onde evitare stop di attività importanti. Se non si cambiano le regole della quarantena adesso, sarà difficile il prossimo autunno quando riprenderanno i contagi. Difficilissimo”.