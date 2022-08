Covid, Bassetti: “commissione d’inchiesta sui morti, capire se si contano male”

23 Agosto 2022 15:08

L’infettivologo non è convinto dei numeri sui decessi Covid in Italia: “il Covid, in questa fase, non rappresenta un problema ospedaliero

“Mi fa piacere che molti colleghi si uniscano alla mia richiesta di una commissione medica di inchiesta sui morti Covid. Sono davvero troppi. Bisogna stabilire se si contano male o se vengono trattati tardivamente e senza usufruire dei vari farmaci ad azione antivirale”. E’ quanto scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, che chiede una commissione medica che possa esprimersi sul calcolo dei decessi per Covid-19 in Italia.

“Tanto lavoro per molte malattie infettive (abbiamo il reparto pieno), ma pochissimo per il Covid che, in questa fase, non rappresenta un problema ospedaliero. Sto notando purtroppo uno scadimento della comunicazione su medicina e scienza. La scienza è ormai diventata terreno di scontro politico”, ha commentato ancora Bassetti.