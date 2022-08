Cosoleto, Mimmo Luppino è il nuovo Commissario UDC”

10 Agosto 2022 11:47

Il Commissario provinciale Paolo Ferrara continua a individuare nel suo percorso di rigenerazione nuovi dirigenti a rappresentare l’UDC in provincia di Reggio Calabria. Dopo la nomina a Taurianova di Salvatore Leva, a Rizziconi di Fabio Pelle, a Cardeto di Giuseppe Megale, a Bagnara Calabra di Pio Ienco, a Gioia Tauro di Angelo Guerrisi, è la volta di Cosoleto dove l’UDC ritorna ad essere presente con Mimmo Luppino

Paolo Ferrara: “Mimmo Luppino è dirigente della TIM e da sempre con lo scudocrociato nel cuore, da oggi è il nuovo Commissario cittadino di Cosoleto. Grande attivista nelle giovanili ai tempi della prima repubblica, rientra nel partito con l’obiettivo di rafforzare la presenza territoriale dell’UDC e costruire una classe dirigente per vincere le prossime elezioni amministrative di primavera”.

Mimmo Luppino: “Ringrazio il Commissario provinciale Prof. Paolo Ferrara per la stima e la fiducia che ha riposto in me, nominandomi commissario dell’UDC di Cosoleto. Sono cresciuto dentro la famiglia dello scudocrociato ed è proprio qui che, oltre a essermi formato, ho vissuto gli anni più belli. È stata una scelta fatta col cuore e ringrazio Paolo che, col suo travolgente entusiasmo, è riuscito a farmi riaccendere la passione e darmi l’opportunità di ritornare nella mia casa. L’impegno sarà costante nel portare avanti gli ideali del partito sul territorio per essere protagonisti già alle prossime competizioni elettorali, nell’interesse di tutti i cittadini e del bene comune”.