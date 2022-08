Cosenza, veicolo in fiamme sulla SS534: strada provvisoriamente chiusa

17 Agosto 2022 11:29

Calabria, la SS534 Di Cammarata e degli Stombi di Cassano è chiusa per un veicolo incendiato

La strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 20,550, nel comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, a causa di un mezzo pesante incendiato.

Il traffico leggero (autovetture e veicoli fino a 3,5 tonnellate) è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre il traffico pesante è momentaneamente bloccato. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO ALLE 12:42 – La strada è stata riaperta ed è stato istituito momentaneamente il senso unico alternato.