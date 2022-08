Cosenza: ufficiale l’arrivo di Brescianini, nome sondato anche dalla Reggina

7 Agosto 2022 16:19

Ufficiale il colpo Marco Brescianini per il Cosenza: il centrocampista classe 2000 si trasferisce in prestito

Il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 proveniente dal Milan e l’anno scorso al Monza. Questa la nota dei rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini proveniente dall’AC Milan. Nato in provincia di Bergamo, a Calcinate il 20 gennaio 2000, ma originario di Erbusco (BS), il centrocampista si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Brescianini è stato protagonista nel settore giovanile del Milan, ex capitano della formazione Primavera, debutta in Prima squadra a 20 anni in Milan-Cagliari del 1 agosto 2020. Nella stagione 2020/21 va in prestito alla Virtus Entella, con i liguri ha collezionato 29 presenze in Serie B, la prima proprio al Marulla il 26 settembre 2020, e due gol. Nella scorsa stagione ha giocato nel Monza promosso nella massima serie. Da oggi Brescianini è un calciatore rossoblù. Benvenuto Marco!”.

Il giocatore, qualche settimana fa, era stato sondato anche dalla Reggina. Poi gli amaranto hanno virato su altri profili, più d’esperienza, e attendono adesso Valzania, ultimo tassello.