Tragedia a Corigliano-Rossano: uomo accusa malore mentre va a lavoro e muore

24 Agosto 2022 12:27

Per l’operaio, 47 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati allarmi dei colleghi e successivi soccorsi del 118

Una tragedia ha scosso questa mattina la comunità di Corigliano-Rossano, nel cosentino. Un uomo, mentre si recava al lavoro, intorno alle 7.30, ha perso la vita. Fatale, sembrerebbe, un malore improvviso, accusato subito dopo aver parcheggiato la sua auto all’interno della centrale Enel di contrada Cutura.

Per l’operaio, 47 anni, non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati allarmi dei colleghi e successivi soccorsi del 118. L’uomo lavorava per la società Labromare, azienda che si occupa di rimozione e smaltimento rifiuti.