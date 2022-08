Copia dei Bronzi di Riace in Toscana, Reggio Calabria protesta: “idea ridicola, ingannevole e lesiva”

9 Agosto 2022 13:51

Il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei Bronzi di Riace e del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria protesta contro lo studio su due cloni dei Bronzi effettuato in Toscana

“L’iniziativa delle copie dei Bronzi di Riace gettate in mare e recuperate dopo un anno per studiarne gli effetti è innanzitutto un’idea ridicola. Bisognerebbe tenere in mare le copie per circa 2.000 anni, ricreare le stesse condizioni climatiche, di salinità del mare, di fauna e flora che si sono avvicendate nello stesso periodo per provare a riprodurre gli effetti prodotti sugli originali“. Esordiscono così Pasquale Amato, Francesco Alì e Eduardo Lamberti Castronuovo del Comitato per la tutela e la valorizzazione dei Bronzi di Riace e del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Poi proseguono: “ci dispiace che gli organizzatori debbano sprecare risorse economiche e tempo per provare a scoprire risultati già acquisiti dal Ministero che, da quando i Bronzi sono stati ritrovati, ha già effettuato tre restauri (di cui il secondo e il terzo a Reggio) con i quali si è altresì cercato di porre rimedio ai danni procurati dagli agenti corrosivi e dalle ossidazioni provocate da tanti anni in fondo al mare. Se gli organizzatori di questa iniziativa inutile si fossero informati avrebbero evitato di fare una pessima figura“. Dal Comitato sottolineano che “questa operazione, esclusivamente commerciale sebbene contrabbandata come pseudo-scientifica, è non solo ridicola ma anche offensiva verso l’impegno degli studiosi che si sono spesi in 50 anni di restauri e ricerche. È altresì ingannevole e lesiva dell’immagine dei due capolavori assoluti del V sec. aC nel mondo. Danneggia infine il primato dell’Italia come sede del più rilevante patrimonio artistico e culturale nel mondo“.

“Se davvero si vuole diffondere al meglio la conoscenza dei due capolavori – concludono Amato, Alì e Lamberti – invitiamo il Ministero, la Regione e la Città Metropolitana a investire risorse per organizzare Voli e Treni Speciali per consentire ai visitatori italiani e stranieri di venire a Reggio Calabria per ammirare l’armoniosa perfezione artistica e l’ammaliante bellezza delle statue originali. Opere che sono Eccellenze Mondiali e Beni Identitari e inamovibili del Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria“.