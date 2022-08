Reggio Calabria, il 7 agosto convegno U.N.U.C.I a Gambarie: “Eventi bellici – Stress – Solidarietà”

5 Agosto 2022 13:14

Il prossimo 7 agosto, presso il salone dell’Hotel “Miramonti” di Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte, il convegno “Eventi bellici – Stress – Solidarietà”

La Sezione provinciale di Reggio Calabria dell’ U.N.U.C.I. – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, presieduta dal primo capitano Nicola Pavone, ha organizzato per domenica 7 agosto alle ore 9:30 presso il salone dell’Hotel “Miramonti” di Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte il convegno “Eventi bellici – Stress – Solidarietà”. L’iniziativa è stata inserita tra le numerose manifestazioni promosse dall’ Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte nell’ambito dell’ Estate 2022. I lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone, presidente della Sezione reggina dell’ Unuci, dopo i saluti delle Autorità civili, religiose e militari locali.

Le prime due relazioni saranno del prof. Stefano Iatì, dirigente scolastico i.q./storico e del dott. Diego Coppola, presidente della C.R.I. di Vallata del Gallico, rispettivamente sui seguenti temi “Santo Stefano A., Reggio C., Napoli, Torino inseguendo un sogno” e “Croce Rossa e Solidarietà”. “Scenari di guerra – Scenari di pace: approccio di psicologia delle emergenze in ambito di Protezione Civile” sarà sviluppato nei dettagli dalla dottoressa Rosa Veccia nella duplice veste di dirigente sanitaria dell’ A.S.P. reggina e di consigliere della Sezione Unuci. Successivamente il ten. prof. dr. Gabriele Quattrone, primario neuropsichiatra presso il Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria si soffermerà sul tema “La Sanità militare nel periodo bellico” mentre il dott. Vincenzo Viatale, pediatra e presidente della Fondazione Mediterranea, a conclusione della giornata tratterà il tema “Conoscere la storia per capire la guerra”. A corollario dell’ iniziativa culturale ci saranno brevi interventi dei partecipanti.