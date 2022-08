Conte: “governare col Pd dopo le elezioni? Ci può stare”. Speranza: “M5S non è nostro avversario”

21 Agosto 2022 15:26

Elezioni, la coalizione del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si strizzano l’occhio e lasciano intendere palesemente un accordo possibile dopo del voto

“Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare. Però dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. Da ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato e non cederemo su nulla“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Mezz’ora in più su Rai 3. “In politica pensare di governare da soli è difficile, io me lo auguro, siamo in crescita nei sondaggi, ma un governo monocolore è improbabile“, ha risposto Conte.

Sul M5s, “l’avversario è la destra non il M5s. Conte è una persona con cui ho lavorato insieme in momenti difficilissimi“. Lo ha detto, tra le altre cose, il ministro della Salute, Roberto Speranza a “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata su Rai3.