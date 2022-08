Conte attacca il PD: “ci hanno umiliato, non possono pensare di tornare da se in difficoltà”

2 Agosto 2022 11:21

Giuseppe Conte nega una possibile alleanza con il PD: il Movimento 5 Stelle si sente umiliato dal comportamento degli ormai ex alleati

“Assistiamo a un campo largo che è un campo di battaglia e chi di arroganza ferisce, il Pd, di arroganza perisce. Basta vedere Calenda come li sta trattando“. È quanto dichiarato Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Radio Anch’io, a proposito del Partito Democratico. Parole forti quelle dell’ex Presidente del Consiglio che ha rincarato la dose: “io ho sempre parlato di un dialogo con il Pd non c’è alcuna alleanza strutturale. Il Pd non è che può pensare di umiliare il Movimento 5 Stelle e poi se si trova in difficoltà tornare da noi a fare cartelli elettorali“.

Nessun ripensamento e una linea di pensiero netta. “Il Pd dovrà spiegare ai suoi elettori perchè si è comportato come una qualsiasi Forza Italia o Lega e ha sospinto via il Movimento 5 stelle. Il Pd dovrà spiegare ai suoi elettori perchè ha buttato fuori dal governo il M5s, perchè ha abbracciato questa agenda Draghi senza conoscerla, perchè accetta persone come Fratoianni che non ha votato la fiducia per 53 volte“, ha concluso Conte.