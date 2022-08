Gambarie, sport per famiglie: si svolgerà domani la 38^ Marcialonga Csi 2022, come iscriversi

17 Agosto 2022 09:32

Tutti i dettagli per partecipare al contest Csi

La 38^ Marcialonga Csi 2022 lancia un nuovo contest: la Corsa/Camminata Ludico-Motoria adatta a tutta la famiglia. Ecco una nuova sfida per chi corre la Marcialonga 2022 a Gambarie d’Aspromonte. Chi può partecipare? Almeno due concorrenti, un genitore ed un figlio, iscritti alla competizione che si svolgerà domani il 18 Agosto 2022 (dalle 10.30). Come si partecipa? Dopo la normale iscrizione alla manifestazione (online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmXBBf8bljiEnHCz1MZqm7VXMg8Pme5cDdYuJIqkRalxe6RA/viewform o il giorno della gara) segnalare la volontà di partecipare al contest Marcialonga di famiglia, inviando una email a segreteriacsirc@gmail.com indicando i nominativi dei partecipanti al contest.

Come funziona il contest? Verranno premiate tutte le famiglie, iscritte al contest, che arriveranno al traguardo (non è necessario che la famiglia tagli il traguardo insieme). L’obiettivo del contest è quello di unire ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna della salute e del divertimento, scoprendo le meraviglie del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’idea è anche quella di sostenere l’iniziativa di educativa di strada: “Play. Scendi a giocare e studiare con noi” che si svolgerà dal 5 al 9 Settembre ad Arghillà. Il percorso della Marcialonga di Famiglia può essere affrontato di corsa ma anche in camminata o usando il passeggino per i piccoli.