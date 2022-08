Serie B, la classifica provvisoria degli abbonamenti: Reggina indietro, ma la storia parla chiaro | DATI

2 Agosto 2022 13:23

La classifica provvisoria degli abbonamenti in Serie B, la posizione della Reggina e il dato storico degli ultimi 25 anni in relazione ai dibattiti di questi giorni

Due settimane circa all’inizio del campionato, al calcio giocato e agli stadi (si spera) pieni. Dopo quasi due anni di incertezza causa Covid, già dalla scorsa stagione gli impianti sono tornati “operativi” al 100%. E questa estate, dopo due anni, le società hanno potuto nuovamente programmare le campagne abbonamenti. C’è curiosità, soprattutto per la presenza di tanti club storici e di tante piazze grandi, calde ed entusiaste, che non fanno che aumentare dunque la possibilità di riempire maggiormente gli stadi.

E infatti, nella classifica provvisoria stilata qualche giorno fa da Pianeta Serie B, emerge il Genoa, dall’alto dei suoi 14 mila abbonamenti finora sottoscritti, e poi il Palermo, con 9 mila. Due grandi città, due new entry, due squadre che per motivi diversi hanno riacceso l’entusiasmo. Nella Top 10 anche Bari, Modena e Cagliari, altre tre new entry e altri tre sodalizi blasonati. E la Reggina? E’ tredicesima, al momento. Metà classifica, più o meno. Poco sotto i 2 mila abbonamenti, anche se la campagna è partita con qualche settimana di ritardo rispetto alle concorrenti. Tante riflessioni, dibattiti e polemiche, sul tema, negli ambienti amaranto: chi ha sottoscritto l’abbonamento accusa chi non l’ha fatto di non essere riconoscente verso una società che ha compiuto un miracolo, chi non lo ha sottoscritto vuole invece tenersi le proprie (legittime) ragioni, tra considerazioni di carattere economico, sociale o chicchessia. Noi non entriamo nel merito della questione con giudizi o punti di vista: troppi fattori, troppe variabili; e poi siamo in democrazia e c’è il rispetto delle scelte di ognuno. Di seguito, però, pubblichiamo la classifica provvisoria (numeri indicativi e arrotondati) e in basso analizziamo storicamente il dato abbonamenti della Reggina negli ultimi anni.

Classifica provvisoria abbonamenti Serie B 2022-2023

Genoa 14.000 Palermo 9.000 Benevento 5.800 Parma 4.800 Bari 4.500 Modena 4.400 SPAL 3.700 Cagliari 3.000 Pisa 3.000 Frosinone 2.600 Brescia 2.000 Ternana 2.000 Reggina 1.800 Ascoli 1.500 Como 1.100 Cittadella 800 Perugia 615 Südtirol 500 Venezia 300 Cosenza non rilevato

Riprendiamo il filo del discorso, dunque: cosa dice la storia, quantomeno recente, sulla sottoscrizione degli abbonamenti in casa Reggina? Poche informazioni prima della stagione 1995-1996. Ma da quella, che segna il ritorno in B, c’è il dato annuale e definitivo. E, come potremo vedere scorrendo l’elenco in basso, il dato che emerge è eloquente: esclusi gli anni di Serie A (con evidenti differenze tra i primi e gli ultimi), storicamente la tifoseria non è mai andata oltre certi numeri, perlomeno per quanto riguarda gli abbonamenti. Perché le grandi presenze (e si può vedere il dato sugli spettatori medi, quasi sempre più alto degli abbonamenti) le ha sempre sapute dimostrare a stagione in corso, in base ai risultati e agli avversari, come dimostrano anche l’annata passata (fino alla crisi di risultati, i numeri cominciavano a salire), quella della promozione con Toscano ma anche quella che ha portato alla prima storica Serie A, nel 1998-1999. A tal proposito, proprio meno di un anno fa scrivevamo un articolo in merito, che riproponiamo di seguito.

In basso, invece, il dato abbonati dal 1995-1996 ai giorni nostri. Basta solo questo a far capire come storicamente “si muove” il popolo reggino. Non resta che attendersi dunque magari un’ottima partenza, sperando nella presenza (salvo rare eccezioni) delle grandi e calde piazze del sud che, in maggior numero rispetto allo scorso anno, attireranno sicuramente più gente al Granillo.