Il Cittanova Calcio alza il muro in difesa: ufficiali gli arrivi di Ruano e Carubino

22 Agosto 2022 18:29

Il Cittanova Calcio si rinforza coi difensori centrali Ruano e Carubino

Nuovi importanti colpi di mercato per il Cittanova Calcio. La Società giallorossa, nella mattinata odierna, ha ufficializzato due innesti di qualità ed esperienza per il reparto difensivo. Alla corte di mister Angelo Galfano arrivano i calciatori Aitor Ruano e Leandro Carubini, puntelli di spessore che completano il mosaico tecnico e tattico del reparto arretrato cittanovese. Aitor Ruano, spagnolo classe ‘94, è un difensore centrale con importanti esperienze nella Serie D italiana. Cresciuto nelle selezioni giovanili di Barcellona e Atletico Madrid, nel recente passato ha vestito anche le maglie di Troina e Rotonda. Leandro Carubini, classe ‘92, è un difensore centrale di origine argentina molto duttile e capace di adattarsi anche al ruolo di mediano di interdizione. Nel suo curriculum, anche le esperienze con Vigor Lamezia e Lanusei.

A margine della presentazione ufficiale dei due calciatori, i dirigenti giallorossi Mario Gerace e Andrea Fazzari hanno ribadito le ambizioni del Cittanova Calcio per la stagione sportiva ormai alle porte. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto in sede di mercato – hanno spiegato – e nei prossimi giorni annunceremo altri colpi importanti in linea con il progetto tecnico di mister Galfano e con gli indirizzi dettati dalla compagine societaria. Questo percorso sta riscuotendo l’entusiasmo della città e del territorio. In questo senso, un ringraziamento importante va ai nostri tifosi, agli sponsor e a quanti stanno investendo con convinzione e passione nel futuro del movimento calcistico cittanovese”.