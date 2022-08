Cinquefrondi, il Sindaco Conia ottiene il finanziamento per 4 progetti di digitalizzazione

11 Agosto 2022 14:51

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, attenta ai nuovi processi di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, è da sempre convinta che tale cambiamento porterà a servizi più sicuri ed integrati migliorando al contempo il lavoro quotidiano di dipendenti e dirigenti con riduzione dei costi e con un aumento della trasparenza amministrativa e dei servizi ai cittadini. Una strada che, se virtuosamente percorsa, porterà ad un miglioramento complessivo dei processi di democratizzazione della P.A. mediante accessi più facili e diretti anche da parte dei Cittadini non più solo spettatori e sudditi ma compartecipi, informati e più consapevoli delle scelte e dei processi decisionali.

Il Sindaco Conia e tutta la Amministrazione sono dunque, in questa direzione, lieti di informare i Cittadini che sono stati accettati e sovvenzionati progetti relativi a misure che riguardano l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, l’adozione app. IO, l’abilitazione al cloud per le PA locali e esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Questa ultima misura per ben € 155.234,00 dimostra l’attenzione ed il coinvolgimento che, l’Amministrazione comunale, insegue da sempre per i cittadini, in modo da integrarli all’interno della Amministrazione Pubblica. Le misure citate consegnano complessivamente al Comune centinaia di migliaia di euro. Sarà nostra cura seguire ogni singolo passo di tale importante ed epocale cambiamento che, peraltro, bene si integra con altri progetti già approvati, per la creazione di una città più a misura d’uomo, ma integrata e presente, che tenda a unire dando servizi uguali per tutti.