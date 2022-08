Cinquefrondi piange il giovane Antonio: proclamato il lutto cittadino il giorno del funerale

22 Agosto 2022 11:02

Cinquefrondi sotto shock per la morte del giovane Antonio, deceduto dopo un brutto incidente

Giornata estremamente triste per Cinquefrondi, cittadina della provincia di Reggio Calabria, a causa del decesso del giovane Antonio Scarfò. Il 22enne, da giorni, lottava tra la vita e la morte in ospedale dopo un brutto incidente stradale. A darne notizia il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia: “Antonio ha lottato e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Stringiamoci alla famiglia con tutto l’amore di una comunità unita e solidale. Antonio, giovanissimo uomo , ma già laborioso, continuerà a vivere, nel ricordo di tutti noi, con la sua educazione, la sua umiltà, la sua gentilezza e la sua bellezza angelica”.

Il primo cittadino, inoltre, comunica che “l’Amministrazione Comunale annulla tutti gli eventi previsti fino al 24 Agosto, ci scusiamo con le associazioni e gli artisti, ma riteniamo tale decisione segno di grande affetto e vicinanza alla famiglia di Antonio e principalmente di rispetto al “nostro” Antonio. Comunico, inoltre, che verrà proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale. Cinquefrondi, in questi momenti, ha sempre dimostrato di essere una comunità unita e una grande famiglia”.