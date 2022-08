Cinquefrondi: domani i funerali del giovane Antonio Scarfò, proclamato il lutto cittadino

26 Agosto 2022 09:59

Cinquefrondi, comunità sotto shock per la morte del giovane Antonio, domani i funerali

La cittadina di Cinquefrondi è ancora sotto shock per la morte del 23enne Antonio Scarfò, rimasto coinvolto in un terrificante incidente con la moto vicino Giffone. Il giovane era ricoverato in gravi condizioni al GOM di Reggio Calabria dove, purtroppo, è deceduto a causa delle ferite riportate. Per domani sono fissati i funerali di Antonio che si svolgeranno alla e16:30 presso la Chiesa Matrice di Cinquefrondi.

La salma giungerà nel primo pomeriggio di oggi nella propria abitazione in contrada Trachè.