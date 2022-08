Ciminà, entra in “Azione” il consigliere comunale Gaetano Spanò

6 Agosto 2022 13:06

Il consigliere comunale di Ciminà Gaetano Spanò aderisce al partito “Azione”

È stato confermato nella giornata odierna l’ingresso in Azione del Consigliere di maggioranza del Comune di Ciminà (RC) Gaetano Spanò. Un altro volto nuovo per il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti è l’ennesimo amministratore locale che decide di aderire al manifesto di Azione, nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, rinfoltendo così la nutrita a questo punto pattuglia di amministratori a sostegno del Sindaco Metropolitano ff Carmelo Versace, Responsabile Regionale Enti Locali.

Spanò, imprenditore con la passione per l’ambiente, è stato eletto nell’ultima tornata elettorale con la lista civica “Venti di CambiaMenti” a sostegno del sindaco Giovanni Mangiameli che, viste le sue attitudini, ha deciso di conferirgli l’incarico per lo sviluppo e la valorizzazione del Villaggio Moleti, nota meta di turismo interno incastonata all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

“Aderire ad Azione – afferma Spanò – è una scelta naturale e di buon senso, per chi crede nel buon governo condotto da persone competenti. In un periodo di allontanamento dalla politica è necessario dare linfa ai progetti politici seri e di prospettiva ed è ciò che in Azione ho riscontrato, fintanto da decidere di contribuire fattivamente al radicamento e alla crescita sul territorio reggino“.

Il Segretario Provinciale, Michele Anselmo, e quello Regionale, Fabio Scionti, esprimono soddisfazione “per l’ennesimo ingresso che manifesta il grande interesse intorno al lavoro che si sta portando avanti, con non poche difficoltà vista la diffidenza ai massimi storici causata da decenni di clientelismo e pressapochismo della classe politica, ma l’obiettivo dichiarato è una decisa inversione di tendenza rispetto al passato che passi per i fatti e non resti solo uno slogan privo di contenuti“.