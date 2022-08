Catanzaro, controlli dei Carabinieri Nas in varie attività alimentari

12 Agosto 2022 10:37

Catanzaro: ispezionate varie attività dai Nas

Nel corso dell’attuale periodo estivo, i Carabinieri del NAS di Catanzaro, nei territori delle provincie di Catanzaro e Vibo Valentia, hanno ispezionato complessivamente 70 attività del settore alimentare, rilevandone 22 irregolari (pari al 31% degli obiettivi ispezionati), che hanno portato alla contestazione di 37 violazioni amministrative per oltre 20.000 mila euro. Complessivamente sono state segnalate alla Autorità Amministrativa 18 persone.

In particolare in Squillace (CZ), Lamezia Terme (CZ) e Nicotera Marina (VV), presso un’attività di supermercato e tre di ristorazione, sono stati rinvenuti e sottratti alla vendita complessivamente oltre 150 kg di alimenti per varie irregolarità.

Sono stati inoltre disposti 3 provvedimenti di chiusura di depositi annessi ad attività di vendita e preparazione di alimenti, poiché attivati in assenza di autorizzazioni e di requisiti igienico sanitarie e strutturali.