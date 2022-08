Calabria: calci e schiaffi alla moglie davanti alle figlie minori, arrestato marito violento

18 Agosto 2022 10:38

L’attività dei Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima

Nella giornata del 13 agosto 2022, i militari della Stazione di Catanzaro Santa Maria, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio G.I.P. di Catanzaro nei confronti di un soggetto classe 1971 indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo la prospettazione accusatoria, il soggetto, infatti, con condotte reiterate e abituali spesso in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe sottoposto l’ex moglie a vessazioni continue sia aggredendola verbalmente con minacce di morte ed ingiurie e svilendone quindi il ruolo di donna nonché percuotendola con calci e schiaffi in faccia, con l’aggravante di aver commesso i fatti alla presenza delle figlie minori.

L’attività dei Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima. L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano. Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.