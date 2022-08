Nuovo Catania, grandi firme in mezzo: dopo Lodi torna anche l’ex Reggina e Messina Giuseppe Rizzo

8 Agosto 2022 17:23

Grandi firme a centrocampo per il nuovo Catania che riparte dalla Serie D: dopo il ritorno di Francesco Lodi c’è anche quello di Giuseppe Rizzo

Il nuovo Catania sta ripartendo. Dopo il fallimento, l’estate di passione e l’acquisizione di Pelligra, lo storico club etneo resetta tutto e ricomincia dalla Serie D. L’obiettivo è quello di un’immediata risalita nei Prof. Come? Innanzitutto con la campagna di rafforzamento estiva. E a centrocampo la società rossoblu sta mettendo a segno grandi firme: dopo il ritorno di Francesco Lodi, vero e proprio idolo sotto l’Etna, oggi il Catania ha ufficializzato un altro ritorno, quello di Giuseppe Rizzo, altro esperto centrocampista gli ultimi 6 mesi a Messina.

Rizzo, messinese di nascita, è cresciuto calcisticamente nello Stretto, tra i peloritani e la Reggina, con cui ha esordito e militato in Serie B. Tanta cadetteria e tanta C per lui, che ha superato i 30 anni e ha scelto ora di scendere di categoria, trovando però un progetto che evidentemente lo ha aggradato.