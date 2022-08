Castorina bacchetta Salvini: “dal Papete a Reggio per colonizzare la Calabria, vergogna senza fine”

29 Agosto 2022 16:08

Castorina (Pd): “dal Papete a Reggio Calabria per colonizzare l’intera regione, Salvini parla come se non fosse mai stato al governo e come se non fosse stato già eletto nella nostra regione, da parte sua la volontà di colonizzare il nostro territorio ed utilizzare la nostra città e la nostra regione come camera di compensazione per accordi romani, una vergogna senza fine”

Antonino Castorina ancora all’attacco. Dal ritorno in Consiglio Comunale dopo la vicenda “brogli elettorali”, l’esponente del Pd reggino si è lasciato andare ad una serie di uscite pubbliche dirette un po’ a tutti. Questa volta il suo bersaglio è Matteo Salvini, oggi a Reggio Calabria in vista delle elezioni governative del 25 settembre. “Dopo avere candidato alla guida della città più grande della Calabria un candidato di Massa Carrara, aver chiesto i pieni poteri direttamente dal Papete e non avere mai fatto i conti con la stagione dei 49 milioni di euro con i quali potrebbe pagare tutto il rincaro delle bollette di luce e gas di Reggio Calabria, torna nuovamente in riva allo stretto per lanciare le sue massime di esperienza, individuare nuovi candidati del Nord Italia da imporre ai suoi sodali ed alleati e farsi eleggere nuovamente con i voti dei Calabresi per poter decidere sulla nostra regione direttamente dalla ‘Padania‘”, ha affermato in una nota Castorina anche in riferimento alla scelta di Minicuci quale “avversario” politico di Falcomatà alle ultime comunali.

“Reggio Calabria merita altro – continua Castorina – e Salvini parla come se non fosse mai stato al governo e come se non fosse stato già eletto nella nostra regione, da parte sua la volontà di colonizzare il nostro territorio ed utilizzare la nostra città e la nostra regione come camera di compensazione per accordi romani, una vergogna senza fine”.