Calabria, aggredisce medico del Pronto Soccorso a testate e morsi

20 Agosto 2022 09:50

Violenta aggressione ai danni di un medico nella mattinata di venerdì 19 agosto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cariati

Attimi di tensione si sono verificati ieri mattina al pronto soccorso di Cariati, in provincia di Cosenza: un operatore sanitario è stato aggredito durante il turno di lavoro da un parente di un paziente in attesa di essere visitato. Il medico è stato colpito prima con una testata, poi ha ricevuto un morso sul naso. La violenza improvvisa dell’uomo gli ha provocato un lieve trauma cranico e lesioni lacero contuse al volto.

Giunti sul posto i Carabinieri della locale stazione che hanno identificato l’aggressore, assente però al momento del loro arrivo al ‘Vittorio Cosentino’. Per il medico, invece, i traumi sono guaribili in pochi giorni per quanto persista uno stato di shock a causa dell’aggressione subita.