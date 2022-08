Carenza di sangue: a Messina necessarie 1960 sacche

5 Agosto 2022 16:08

L’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 a Messina spinge per promuovere la campagna di donazione del sangue

Riparte la Campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, attivata dall’Assessorato regionale alla Salute, finalizzata a stimolare quell’atto di amore e di solidarietà costituito dal dono del sangue. In Sicilia è emerso che per la città metropolitana Palermo sono necessarie circa 1860 unità; per la città metropolitana di Messina il fabbisogno corrisponde a circa 1960 sacche di sangue e per la città metropolitana di Catania ne servono circa 1750.

“Abbiamo bisogno di te!”, scrive nella nota l’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 a Messina. “Dacci una mano… anzi il tuo braccio. Con il tuo sangue salvi una vita”, è lo slogan lanciato.