3 Agosto 2022 09:11

Carburanti: scendono con forza i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, balzano quelli del metano auto

Scendono con forza i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, balzano quelli del metano auto. Il Brent riguadagna i 100 dollari, sale la quotazione della benzina, scende lievemente quella del gasolio. Benzina self service a 1,86 euro/litro in media nazionale, gasolio a 1,84 euro/litro, metano vicino a 2,4 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamo ribassi di 2 cent/litro su benzina e diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (-14 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,841 euro/litro (-13, compagnie 1,843, pompe bianche 1,837). Benzina servito a 2,011 euro/litro (-7, compagnie 2,047, pompe bianche 1,928), diesel a 1,991 euro/litro (-6, compagnie 2,029, pompe bianche 1,905). Gpl servito a 0,813 euro/litro (-4, compagnie 0,824, pompe bianche 0,808), metano servito a 2,371 euro/kg (+82, compagnie 2,391, pompe bianche 2,356), Gnl 2,457 euro/kg (+215, compagnie 2,548 euro/kg, pompe bianche 2,402 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,973 euro/litro (servito 2,218), gasolio self service 1,955 euro/litro (servito 2,204), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,259 euro/kg, Gnl 2,404 euro/kg.