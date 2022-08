Carburanti, prezzi in aumento di diesel e benzina

24 Agosto 2022 09:58

Carburanti: non si ferma la corsa del diesel e anche la benzina ha rialzato la testa

Rincari generalizzati dei prodotti petroliferi in Mediterraneo e crollo del cambio euro/dollaro a 0,9927. Non si ferma la corsa del diesel e anche la benzina ha rialzato la testa. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni questa mattina ha aumento di 2 centesimi il diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,764 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,765, pompe bianche 1,827), diesel a 1,772 euro/litro (+14, compagnie 1,775, pompe bianche 1,765). Benzina servito a 1,909 euro/litro (+7, compagnie 1,959, pompe bianche 1,830), diesel a 1,915 euro/litro (+13, compagnie 1,959, pompe bianche 1,830). Gpl servito a 0,804 euro/litro (+1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,797), metano servito a 2,567 euro/kg (+23, compagnie 2,591, pompe bianche 2,549), Gnl 2,711 euro/kg (-6, compagnie 2,672 euro/kg, pompe bianche 2,740 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 724 euro per mille litri (+17, valori arrotondati), diesel a 983 euro per mille litri (+22 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.202,45 euro per mille litri, diesel a 1.350,98 euro per mille litri.