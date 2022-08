Carburanti: nuovi ribassi per i prezzi di benzina e gasolio

2 Agosto 2022 09:06

Carburanti: nuovo giro di ribassi per benzina e gasolio, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali

Nuovo giro di ribassi per benzina e gasolio, sulla scia del tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Brent sotto i 100 dollari, influenzato dalle prospettive cupe sulla crescita economica globale, dopo la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale in luglio negli Usa, in Asia e in Europa. Benzina self service sotto 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,85 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,876 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,877, pompe bianche 1,873), diesel a 1,854 euro/litro (-4, compagnie 1,855, pompe bianche 1,850). Benzina servito a 2,018 euro/litro (-1, compagnie 2,060, pompe bianche 1,934), diesel a 1,997 euro/litro (-1, compagnie 2,040, pompe bianche 1,911). Gpl servito a 0,817 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,807), metano servito a 2,289 euro/kg (-2, compagnie 2,303, pompe bianche 2,278), Gnl 2,242 euro/kg (+61, compagnie 2,270 euro/kg, pompe bianche 2,222 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,976 euro/litro (servito 2,220), gasolio self service 1,960 euro/litro (servito 2,207), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,251 euro/kg, Gnl 2,257 euro/kg.