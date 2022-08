Carburanti, nuovi ribassi per benzina e gasolio

5 Agosto 2022 10:21

Ancora ribassi sui prezzi dei carburanti alla vigilia dell’ultimo grande esodo estivo. Il barile di Brent scivola a 95 dollari, in picchiata le quotazioni internazionali di benzina e gasolio. Notizia buona per chi deve fare il pieno, che dipende però dal peggioramento della congiuntura economica internazionale, con connessa prospettiva di un calo della domanda petrolifera. Il prezzo medio nazionale alla pompa della benzina in self service scende così a 1,84 euro/litro, il gasolio a 1,82.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di due cent/litro quelli del Gpl. Per IP registriamo un ribasso di tre cent/litro sulla benzina e di due sul gasolio. Per Tamoil -3 cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,842 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,836), diesel a 1,824 euro/litro (-6, compagnie 1,826, pompe bianche 1,818). Benzina servito a 1,991 euro/litro (-7, compagnie 2,032, pompe bianche 1,903), diesel a 1,973 euro/litro (-8, compagnie 2,015, pompe bianche 1,884). Gpl servito a 0,811 euro/litro (-1, compagnie 0,821, pompe bianche 0,799), metano servito a 2,425 euro/kg (-11, compagnie 2,418, pompe bianche 2,432), Gnl 2,702 euro/kg (+126, compagnie 2,763 euro/kg, pompe bianche 2,664 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,958 euro/litro (servito 2,204), gasolio self service 1,943 euro/litro (servito 2,191), Gpl 0,918 euro/litro, metano 2,262 euro/kg, Gnl 2,724 euro/kg.