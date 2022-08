Carburanti, benzina e diesel tra bassi e alti

22 Agosto 2022 13:46

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti

Dopo i forti ribassi della prima settimana di agosto, nelle settimane successive le quotazioni del Mediterraneo di benzina e diesel hanno segnato un netto recupero, anche se non si è riversato a pieno nei listini.nPer quanto riguarda i prezzi consigliati Eni il 6 e il 9 agosto è scesa su benzina e diesel di 2 centesimi, l’11 agosto di 1 centesimo. Il 19 e il 20 agosto è risalita di 2 centesimi solo sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,758 euro/litro (-80 millesimi rispetto al 5 agosto, compagnie 1,759, pompe bianche 1,821), diesel a 1,758 euro/litro (-70, compagnie 1,760, pompe bianche 1,754). Benzina servito a 1,902 euro/litro (-90, compagnie 1,945, pompe bianche 1,821), diesel a 1,901 euro/litro (-70, compagnie 1,945, pompe bianche 1,817). Gpl servito a 0,803 euro/litro (-8, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796), metano servito a 2,534 euro/kg (+11, compagnie 2,552, pompe bianche 2,520), Gnl 2,706 euro/kg (+4, compagnie 2,662 euro/kg, pompe bianche 2,743 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 725 euro per mille litri (+11, valori arrotondati), diesel a 948 euro per mille litri (+24 valori arrotondati).

Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.203,81 euro per mille litri, diesel a 1.315,23 euro per mille litri.