Rocca di Capri Leone: rinviato il concerto di Aka 7even

20 Agosto 2022 12:52

La nuova data dell’esibizione è già stata fissata

A causa di “repentini problemi di salute” appena comunicati dallo staff di Aka 7even, il concerto di domani sera, 21 agosto, in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone è stato annullato. Il talentuoso cantautore, noto ai più giovani per la sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, che in passato ha collezionato dischi di platino oltre ad una partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha presentato al Comune anche i certificati medici per dimostrare l’impossibilità ad esibirsi.

Il concerto, però, è stato solo rinviato al 29 agosto prossimo. Lo ha sempre comunicato lo staff del cantante. “Nel frattempo auguriamo ad Aka 7even una pronta guarigione. Vi terremo aggiornati”, conclude la nota del Comune di Capri Leone.