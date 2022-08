Capo d’Orlando: domani la sagra del pesce azzurro, i dettagli

20 Agosto 2022 17:09

Torna dopo due stagioni di stop, causato dalla pandemia, la sagra del pesce azzurro a San Gregorio, noto borgo marinaio di Capo d’Orlando

Giorno 21 agosto, in piazza Melitta Damiano a San Gregorio (frazione di Capo d’Orlando), si terrà l’attesa Sagra del Pesce Azzurro, l’iniziativa organizzata in stretta collaborazione con le cooperative dei pescatori in memoria del giovane Antonio Mentesana, prematuramente scomparso nel dicembre del 2018. La sagra del pesce azzurro rappresenta ormai da anni una manifestazione centrale per la valorizzazione del meraviglioso Borgo di San Gregorio. La struttura organizzativa della manifestazione è affiancata dal supporto logistico del Comune.

Inoltre, la sera di domenica 21 agosto, come si legge in una nota dell’amministrazione Comunale di Capo d’Orlando, in considerazione del grande afflusso di pubblico e per evitare congestioni del traffico, a partire dalle ore 18 diventerà operativa l’isola pedonale nella zona di San Gregorio. Sarà consentita la circolazione solo in direzione Messina sulla litoranea SP 147 dall’innesto della strada comunale accanto l’hotel La Tartaruga. È inoltre prevista la chiusura della strada dal Lido Del Sole sino all’Hotel La Tartaruga con transito consentito soltanto in bici o con i 2 pulmini messi a disposizione dall’organizzazione.