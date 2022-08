Cantieri di servizio Messina, Gioveni: “a 8 mesi dall’annuncio di De Luca ancora non se ne parla!” 

30 Agosto 2022 10:18

Libero Gioveni, consigliere comunale e Capogruppo FdI, sottolinea nuovamente la situazione dei cantieri di servizio di Messina a 8 mesi dall’annuncio dell’ex sindaco De Luca

“Sono trascorsi esattamente 8 mesi dall’annuncio natalizio dato dall’ex sindaco De Luca ed esattamente 3 mesi dalle prime convocazioni degli aventi diritto per espletare i primi adempimenti, ma di far ripartire i cantieri di servizio ancora non se ne parla!”. A chiedere ancora una volta conto e ragione di questi ritardi è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che auspica si possano dare finalmente le giuste risposte ai circa 500 disoccupati messinesi che peraltro hanno già sostenuto (alcuni addirittura nello scorso mese di giugno) le necessarie visite mediche di idoneità.

“Non si riescono a comprendere i motivi di questi rallentamenti o addirittura stop nelle procedure – evidenzia Gioveni – soprattutto se si considera che le prime visite potrebbero rischiare di risultare superate perché distanti dall’effettiva ammissione in servizio degli operatori. Peraltro – prosegue l’esponente di FdI – un altro adempimento che si sarebbe dovuto compiere quasi contestualmente è quello delle posizioni assicurative che presumo sia già stato definito, così come credo sia stato ultimato l’altro necessario passaggio della nomina dei Rup e dei responsabili di cantiere, per cui diventa ancor più inspiegabile questa eterna attesa nei confronti di chi spera di ricevere una piccola “boccata di ossigeno” in un periodo in cui non si riesce nemmeno a pagare le bollette!

Auspico pertanto – conclude Gioveni – che in questi giorni si metta finalmente la parola “fine” a quella che sta assumendo sempre più i contorni di una telenovela, dove però i protagonisti non sono degli attori ben pagati, bensì tanti padri di famiglia per i quali una piccola forma di sostentamento diventa quasi vitale“.