26 Agosto 2022 19:46

Elezioni Sicilia: la Dc di Cuffaro ha presentato questa mattina le liste per le Regionali

La Dc dell’ex presidente della Regione Cuffaro ha presentato questa mattina le liste per le elezioni regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre. Il partito di Cuffaro andrà in coalizione con il Centro/Destra che candida a presidente l’ex presidente del Senato, Renato Schifani.

A Messina i candidati sono: Gabriella Barbera, Salvatore Merlino, Maria Teresa Prestigiacomo, Giovanni Princiotta, Federico Raineri, Carla Mariagrazia Riscifuli, Massimo Russo, Salvatore Totaro.