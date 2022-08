Vela, tutto pronto per i campionati giovanili a Salerno: Calabria presente

26 Agosto 2022 11:04

A Salerno i campionati italiani giovanili di vela. La Calabria presente con una forte delegazione di selezionati. A guidare il corteo la bandiera regionale concessa dal Presidente Occhiuto

Sabato la manifestazione di apertura dei Campionati Italiani giovanili di Vela a Piazza della Libertà di Salerno. Si terrà una cerimonia a cui parteciperanno oltre mille atleti provenienti da tutta Italia. La Calabria si presenta ai Campionati Italiani giovanili forte di una flotta con ambizioni e sicura di cogliere i risultati di un anno di lavoro estremamente favorevole. Venti atleti divisi tra le classi Optimist, LASER 4.7, Laser Radial in rappresentanza dei Circoli Velico di Reggio, di Crotone e il Made in Med. Tra di loro diversi timonieri che attendono di conseguire medaglie.

Una rappresentanza della Fiv ha raggiunto il Coni regionale per salutare il Presidente avv. Maurizio Condipodero che ha concesso il viatico per una buona affermazione della nostra Regione nel più importante consesso sportivo di questa disciplina. “Avete una squadra coesa che è un riferimento per tutta la vela calabrese e –ha aggiunto il Presidente del Coni- vi prenderete le dovute soddisfazioni”. E’ da sottolineare che il Presidente Occhiuto, ha concesso la bandiera della Regione Calabria che guiderà la sfilata che partirà dalla Piazza del Marinaio per giungere a Piazza della Libertà di Salerno, con le squadre di tutte le Regioni, accompagnate dai relativi tecnici. E’ la prima volta che la nostra Regione mostra identità e appartenenza e con orgoglio testimonierà l’essere calabrese e sportivo che pratica una disciplina in un mare che l’avvolge quasi interamente. Un mare che è anche storia, mito, cultura e economia, di cui i giovani venti atleti di tutta la Calabria sono i fieri rappresentanti.