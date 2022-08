Meteo, la nuova ondata di caldo inizia col botto: già +37°C a Messina e +35°C a Reggio Calabria | LIVE

16 Agosto 2022 17:07

È iniziata col botto la nuova ondata di caldo che da stamani sta interessando il Sud Italia, tanto che nel primo pomeriggio la temperatura ha già raggiunto ben +37°C a Messina e +35°C a Reggio Calabria, salendo sensibilmente sopra rispetto alle medie del periodo dopo una decina di giorni di fresco e maltempo. Nonostante le alte temperature odierne, la vera e propria ondata di caldo deve ancora iniziare: stasera dopo il tramonto ci sarà una naturale rinfrescata notturna per l’inversione termica giornaliera, mentre soltanto domani – Mercoledì 17 Agosto – la bolla d’aria rovente proveniente dal nord Africa inizierà ad inglobare il Sud a partire da Sardegna e Sicilia.

Inizieranno così 36-48 ore davvero di fuoco: quest’ondata di calore avrà la caratteristica di una brevissima durata, ma anche di una grande intensità tanto che quella di Giovedì 18 Agosto – dopodomani – potrebbe rivelarsi la giornata più calda dell’anno per molte località del Sud, con temperature ben oltre i +40°C e addirittura vicine ai +45°C. Emblematica l’immagine a corredo dell’articolo con la situazione odierna a sinistra, e quella ben più rovente prevista per Giovedì nella mappa a destra. In ogni caso Venerdì 19 rinfrescherà rapidamente sin dalla mattinata.