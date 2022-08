4 Agosto 2022 20:48

I dettagli del bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia

Farà caldo in Sicilia nella giornata di venerdì. Nello specifico, è ancora allerta rossa per il caldo sulla città di Palermo nella giornata di domani, venerdì 5 agosto, gialla, invece, per le città di Catania e Messina, secondo il bollettino per ondate di calore e rischio incendi emesso dalla Protezione Civile regionale.