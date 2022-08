Calcio, il Bocale dà il benvenuto al giovane Candito

29 Agosto 2022 18:57

Altro nuovo arrivo in casa Bocale: ufficializzato il giovane classe 2003 Gabriele Candito

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’approdo in biancorosso del giovane Gabriele Candito, classe 2003 proveniente dal Melito (ex Borgo Grecanico)”. Così in una nota il Bocale Calcio Admo, che annuncia un nuovo arrivo.

“Candito, attaccante brevilineo molto tecnico che predilige giocare in posizione defilata, è reduce da un’ottima stagione in Promozione con la maglia del Borgo Grecanico – si legge ancora – dove ha avuto anche la possibilità di lasciare il segno sul tabellino dei marcatori per 3 volte, gol pesanti che hanno contribuito al raggiungimento della salvezza da parte della sua squadra. Con il bagaglio d’esperienza accumulato con la squadra melitese in questi anni, si accinge adesso ad affrontare il suo primo torneo di Eccellenza indossando la maglia biancorossa, ritrovando inoltre Tringali, suo compagno di squadra fino a pochi mesi fa. A Gabriele, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di poter mostrare tutte le sue qualità in questa nuova avventura!”