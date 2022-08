Calcio a 5, la Siac Messina si rinforza con l’esperto Carmelo Intelisano

7 Agosto 2022 20:02

Secondo rinforzo per la Siac, che ufficializza l’arrivo del classe ’82 Carmelo Intelisano

La Siac Messina ufficializza un altro importante colpo in entrata per la stagione 2022/23. Mister Cento potrà contare sull’esperienza e la qualità di Carmelo Intelisano. Il classe ’82 sarà un importante pedina in vista della nuova stagione. Diversi campionati di C2 oltre che di C1 con, tra le altre, Atletico Naxos, Nike Club e Real Fiumefreddo. Un anno in Serie B con l’Agriplus Mascalucia, mentre gli ultimi anni Intelisano li ha trascorsi all’Unione Comprensoriale.

Colpo di assoluto spessore, dunque, quello messo a segno dalla società biancazzurra, a mercato appena cominciato. Di seguito le parole del nuovo acquisto della Siac. “Conosco Mister Cento da un po’ di anni ormai e posso dire che se sono arrivato alla Siac è anche grazie a lui. Con lui mi trovo molto bene, sia dentro che fuori dal campo e, in più, abbiamo una cosa che ci accomuna: la voglia di vincere. Durante la prima settimana di preparazione ho iniziato a conoscere i ragazzi più giovani. Il loro apporto sarà fondamentale in questa stagione vista l’esperienza che hanno maturato negli ultimi anni. Sarà un campionato difficile con squadre attrezzate e di buon livello ma sono certo che battaglieremo contro tutto e tutti”.