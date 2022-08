Calabria, Tramontana: “aumento disoccupazione e calo del Pil, Pnrr occasione per aiutare le imprese”

5 Agosto 2022 15:06

Il presidente di Unioncamere Calabria propone tra le soluzioni quella dello sviluppo di Accordi quadro con le Unioni regionali delle Camere di commercio

“Gli effetti della pandemia sono stati dirompenti per l’economia italiana e nello specifico per quella calabrese, causando una drastica riduzione del pil e registrando l’aumento sostanziale della percentuale di disoccupazione”. E’ questo il segnale lanciato dal presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, nel corso di un incontro programmato questa mattina a Catanzaro, presso la Cittadella regionale, con l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì.

“Lo sforzo e l’impegno cui il sistema camerale calabrese è chiamato – ha evidenziato il reggino Tramontana – è quello di utilizzare le risorse del Pnrr, realizzando azioni concrete e strutturate a beneficio delle imprese e del territorio e per farlo è fondamentale intensificare il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni e con le forze sociali ed economiche, come sta già avvenendo in altre regioni, tramite Accordi quadro con le Unioni regionali delle Camere di commercio e prevedendo – ha concluso Tramontana – anche il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni per promuovere lo sviluppo socioeconomico e sostenere l’occupazione”.

Insieme al presidente di Unioncamere era presente una delegazione delle Camere di commercio calabresi composta da Nuccio Caffo, commissario straordinario Camera di commercio di Vibo; Giuseppe Politano, della Camera di commercio di Cosenza; Bruno Calvetta, segretario generale Camera di commercio di Catanzaro.