La Calabria esaltata dal Tg1: “boom di turisti per i Bronzi di Riace, le spiagge e i borghi meravigliosi” | VIDEO

11 Agosto 2022 15:10

Il Time propone la Calabria tra i posti più interessanti al mondo per l’estate 2022, la provincia di Reggio si riempie per il 50° Anniversario dei Bronzi di Riace: tutto questo non è passato inosservato, il Tg1 ha così dedicato un’intera giornata di servizi

I riflettori nazionali sono tutti puntati sulla Calabria, in particolare sulla provincia di Reggio. Il palinsesto odierno del Tg1 è stato dedicato in diverse occasioni nel corso della giornata a questa magnifica Regione per due motivi in particolare: il primo perché il Time, nota rivista americana, ha inserito questo territorio italiano nella classifica dei 50 posti più belli al mondo, in secondo luogo perché si è entrati nel vivo delle celebrazioni per il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Sia nell’edizione mattutina del telegiornale, sia in quella dell’ora di pranzo, gli inviati hanno tenuto il collegamento proprio dalla spiaggia di Riace, di fronte al mare in cui il 16 agosto 1972 le due statue greche furono ritrovate.

Questa mattina la diretta da Capo Vaticano, dove è stato fatto presente il grande flusso di turisti provenienti da Canada, Stati Uniti e Germania, ma ci sono anche tanti italiani. Nel primo pomeriggio invece il passaggio sulla jonica reggina. “E’ da questi fondali che riemersero i Bronzi di Riace – afferma la giornalista presente a Riace – ad oggi tra i simboli del patrimonio culturale italiano nel mondo. Oggi c’è poca gente sulla spiaggia, il tempo è incerto, c’è il rischio che piova, ma questi luoghi in Calabria sono spesso affollatissimi nei giorni di agosto. Si stanno svolgendo tantissimi eventi dedicati all’importante anniversario, che sono conservati al Museo di Reggio Calabria”.

Nel pomeriggio tra le 14 e le 16 la troupe Rai girerà delle nuove immagini che saranno trasmesse in un secondo momento sui canali dell’emittente nazionale, mentre questa sera al Tg1 delle ore 20 ci sarà un nuovo collegamento in diretta da Riace.