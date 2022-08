20 Agosto 2022 17:16

Tragedia in Calabria: uomo muore travolto da un mezzo agricolo, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Tragedia in Calabria dove un uomo è morto nella giornata di oggi in un incidente sul lavoro a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro. Il conducente di un motocoltivatore, per cause ancora da accertare, è stato travolto dal mezzo finendo tra le zappette della fresa. Sul posto e’ intervenuto l’Elisoccorso che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il cadavere è stato poi recuperato dai vigili del fuoco di Catanzaro. Gli accertamenti sull’incidente sono condotti dai carabinieri.