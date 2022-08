Calabria, operazione Mare Pulito: rilevate anomalie in due Comuni

8 Agosto 2022 12:09

Nonostante il maltempo previsto in questa settimana, il governatore Occhiuto sottolinea che i controlli proseguiranno senza sosta

Questo fine settimana, nell’ambito dell’operazione ‘Mare Pulito’, in Calabria sono stati realizzati 137 report (depuratori, coste e fiumi), grazie al coinvolgimento di oltre 30 tecnici della Regione. E’ quanto rende noto con un comunicato stampa il presidente Roberto Occhiuto. Le attività di monitoraggio effettuate hanno riguardato nel dettaglio: verifica del funzionamento dei depuratori, analisi delle acque marine, controllo delle acque reflue e verifica ed ispezione degli scarichi legali ed eventuali scarichi illegali.

In due Comuni sono state rilevate ancora anomalie ed è per questo che Occhiuto ribadisce: “continuate a segnalarci questi casi indicando con precisione la zona”. “Il maltempo previsto in questa settimana non agevolerà le operazioni in corso, ma proseguiamo senza tentennamenti”, conclude il presidente della Regione Calabria.