Calabria, apprensione per ragazza di Mandatoriccio scomparsa dopo fuga da casa: ricerche in corso

4 Agosto 2022 17:04

La ragazza l’ultima volta è stata avvistata a Reggio Calabria

Apprensione in Calabria per la scomparsa di una giovane che ha fatto perdere le sue tracce da Mandatoriccio. La ragazza si chiama Teresa e ha circa 21 anni e si è allontanata dalla propria abitazione intorno alle 6 di questa mattina. L’ultimo avvistamento risale a Reggio Calabria in via Esperia dov’è stata segnalata a bordo di un’auto Ford Cmax grigia targata EN748KL. Chiunque dovesse avvistarla può contattare le forze dell’ordine. I familiari sono disperati e chiedono aiuto alla popolazione calabrese.