Bronzi di Riace, Sgarbi risponde a Lamberti-Castronuovo: “se un reumatologo cura la loro valorizzazione, allora buona fortuna Reggio Calabria”

Il critico d’arte, dopo la lettera ricevuta ieri, sbatte direttamente la sua foto del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo sui social, accompagnandola con una breve frase: “non ha alcuna competenza”

“La valorizzazione dei Bronzi di Riace è stata affidata a questo signore qui. Si chiama Eduardo Lamberti Castronuovo. Non fa l’archeologo o lo storico dell’arte. E’ un reumatologo ed opera a Reggio Calabria. Buona fortuna ai Bronzi. E ai calabresi”. E’ quanto scrive sui social Vittorio Sgarbi che, tramite il proprio account Facebook, pubblica la foto del dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo. Il medico reggino ieri, con una lettera rivolta al deputato, in rappresentanza del Comitato per la tutela e la valorizzazione dei Bronzi di Riace, difendeva a suo modo la città calabrese e la permanenza al Museo Archeologico Nazionale delle due statue greche. Il dottore, in realtà, è stato in passato Assessore per le Politiche e Pianificazione Culturale – Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria, con delega congiunta per la Difesa della Legalità.

Sotto il post i commenti degli utenti del web sono molto ironici: “dopo duemila anni sott’acqua è più che comprensibile un reumatologo”. Anche se c’è chi difende il dott. Lamberti, come una ragazza che scrive: “si dà il caso che il dottore Lamberti-Castronuovo ami Reggio Calabria! Se non conoscete la realtà state zitti che è meglio. E comunque chi vuole vedere i Bronzi di Riace che venga al museo di Reggio Calabria che i Bronzi da qua non si spostano!”. Insomma, le polemiche sono destinate a continuare.

“Tale Eduardo Lamberti-Castronuovo, infiltrato in un comitato come un altro, non ha alcuna competenza scientifica specifica. Servono persone che non facciano politica sull’arte, so come funziona in Calabria. Quella che ho fatto è una valutazione di opportunità, l’opportunità di trasferire i Bronzi di Riace in capitali mondiali. Non si può essere così arroganti come Eduardo “Sorrentino”, io ho solo risposto ai suoi insulti, uomo di ogni bandiera perché prima assessore a sinistra e poi a destra. Nessuno si vuole mettere in competizione con Reggio Calabria, dirò al prossimo Ministro di valutare la vicenda”, ha spiegato Sgarbi in un video pubblicato sui social.