“I Bronzi di Riace a Parigi e la Gioconda a Reggio Calabria”: Aloisio risponde a Sgarbi con una provocazione

“Una sorta di trasferta periodica che francamente fatico a capire così come viene proposta – prosegue Aloisio – . Perché si dovrebbero spostare? Che giovamento ne trarrebbe il territorio che li ospita? E in generale chi ne trarrebbe giovamento? Comunque, giusto per sgombrare il campo da equivoci, io non sono per l’inamovibilità dei Bronzi tout court se si determinano due precise condizioni: la rassicurazione da parte di una commissione di esperti che si possano spostare senza alcun rischio (già una ha espresso parere negativo comunque) e il principio di reciprocità con l’eventuale territorio ospitante”.

Non tutto però quanto affermato da Sgarbi, ritiene Aloisio, è da considerare sbagliato: “su un punto, devo purtroppo dare in parte ragione a Sgarbi e a coloro che si accodano alle richieste di spostamento: abbiamo dei tesori di assoluto valore internazionale che non abbiamo mai saputo “sfruttare” per renderli volano di attrazione della città. E la pessima gestione del 50º del loro ritrovamento ne è la plastica rappresentazione, fermo restando l’egregio lavoro svolto dal Museo che però, purtroppo, è scollegato dalla realtà territoriale che lo ospita per l’incapacità di chi dovrebbe rendere possibili sinergie e collaborazioni costruttive approfittando di uno scrigno colmo di tesori che farebbero la fortuna di qualsiasi luogo in ogni parte del mondo. Da noi invece vengono le Vibrazioni”.