Bronzi di Riace, Sgarbi: “Lamberti Castronuovo uomo di ogni bandiera e senza competenze archeologiche e artistiche” | VIDEO

20 Agosto 2022 11:22

Bronzi di Riace, il commento del critico d’arte Sgarbi dopo le dichiarazioni di Lamberti Castronuovo

“Siamo al tragicomico. La valorizzazione dei Bronzi di Riace affidati al reumatologo Eduardo Lamberti“. E’ questo il commento pubblicato sui social da Vittorio Sgarbi dopo le dichiarazioni di Lamberti Castronuovo che giorni fa aveva diffuso un comunicato stampa criticando duramente le posizioni del noto critico d’arte sulle strategie di valorizzazione dei Bronzi di Riace.

Sgarbi ha quindi replicato prima con un post e successivamente con un video, che riportiamo in coda all’articolo, in cui chiede se “affidereste la valorizzazione dei Bronzi di Riace al direttore del centro per le diagnosi e la terapia delle reumoartropatie ovvero a un laureato in medicina e specializzato in reumatologia e fondatore di un istituto clinico a scopo diagnostico a Reggio Calabria, tale Eduardo Lamberti Castronuovo? Perché ci deve essere un medico di Reggio Calabria senza alcuna competenza storico artistica o archeologica? Per ragioni che sono misteriose…”

“Un medico, un reumatologo che non ha nessuna competenza scientifica. Eduardo Lamberti Castronuovo, uomo di ogni bandiera, prima assessore con la sinistra, poi assessore con la destra. Io ho detto che a Reggio Calabria i Bronzi sono prigionieri, si può discutere su questa parola ma non è certo offensiva ma Lamberti Castronuovo continua ad insultarmi e pretende di essere offeso“.